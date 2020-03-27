РБК: В Кремле определили новые возможные даты голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле предварительно определили новые даты проведения голосования по поправкам в Конституцию. Как пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, это будет 27 мая или 3 июня.

По данным издания, в правительстве считают, что если в России стабилизируется эпидемиологическая обстановка с коронавирусом, то эти даты будут оптимальными, поскольку после них начнётся сезон отпусков и дач. В крайнем случае голосование пройдёт в конце июня или в начале июля, после ЕГЭ и выпускных.

Напомним, 25 марта Владимир Путин объявил о переносе даты голосования по Конституции во время экстренного обращения к россиянам в связи с пандемией коронавируса.