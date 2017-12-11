РБК сообщил о поручении Кремля превратить выборы президента в праздник

Администрация президента поставила перед регионами задачу превратить выборы 18 марта в праздник, со ссылкой на близкий к руководству одного из субъектов источник и двух близких к Кремлю собеседников пишет РБК.

По их словам, таким образом власти планируют повысить явку, в то же время конкретных установок о том, что именно нужно делать на участках, регионам не давали. Как отметил близкий к Кремлю источник, «это могут быть культурные, спортивные мероприятия, ярмарки». Близкий к властям одного из регионов собеседник сказал, что это могут быть выступления творческих коллективов, а также продажа еды и других товаров.

Отмечается, что для администрации президента важно, чтобы явка оказалась реальной и чтобы не было «административного привода» избирателей на участки. Кроме того, было дано чёткое указание не допустить утечки в интернет никаких внутренних документов, касающихся выборов. Годом ранее на этом же семинаре говорили о победе «основного кандидата» с результатом 70% при явке в 70%.

О необходимости превратить выборы в праздник также говорилось на организованном Кремлём семинаре для вице-губернаторов и заместителей полпредов, который проводили в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря, сообщил один из собеседников. Участникам мероприятия рассказывали о методах привлечения избирателей на участки, предлагая, в частности, проводить в день выборов опросы, касающиеся ситуации в конкретном населённом пункте. По словам близкого к Кремлю источника, провести предлагали не референдумы, а «их подобие» — опросы, не имеющие юридической силы. Помимо этого, было предложено организовать на избирательных участках комнаты для детей. В качестве примера «праздничной организации» участникам семинара показали фотографию избирательного участка, украшенного воздушными шарами.

Ранее сообщалось, что на семинаре регионам поручили развесить плакаты, информирующие о президентских выборах, в один и тот же день по всей стране, а также провести голосование «чисто и прозрачно». Выборы президента в России намечены на 18 марта 2018 года. О своих планах участвовать в них 6 декабря заявил действующий глава государства Владимир Путин.