РБК: Россияне начали массово забирать вклады из банков

Россияне стали закрывать вклады в банках после объявления о том, что с процентных доходов по вкладам на сумму от миллиона рублей будет взиматься налог, со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной пишет РБК.

«Отсутствие пояснений о налоге может спровоцировать "набег" на банки, первые признаки которого уже видны», — сообщили в АБР.

Отмечается, что недостаток информации о новом распоряжении создал почву для распространения различных слухов.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил ввести налог в размере 13% на процентные доходы граждан с банковских вкладов. Такую меру глава государства озвучил в ходе обращения к жителям страны в связи с коронавирусом. Он подчеркнул, что в других странах вклады давно облагаются налогом.

Министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что нововведение не коснётся процентных доходов за 2020 год — впервые уведомления о необходимости уплаты налогов будут произведены в 2022 году по процентным доходам за 2021 год. Как отметил Силуанов, налог не затронет изменения суммы вклада, вызванные колебаниями курсов валют.