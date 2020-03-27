Налог на доход по банковским вкладам начнут взимать с 2022 года

Налог на проценты по банковским вкладам свыше миллиона рублей не затронет доход, полученный в 2020 году, заявил «Интерфаксу» министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, налог начнут взимать в 2022 году, а первые уведомления о его уплате будут касаться процентных доходов, полученных в 2021 году. Аналогичный подход будет применяться и к доходу от инвестиций в долговые ценные бумаги.

Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь рассказал РБК, что, если у человека несколько вкладов на общую сумму больше миллиона рублей, при взимании налога будут учитываться все.

«Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов, поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — сказал Греф.

О планах ввести налог на доход с банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги объявил президент России Владимир Путин в своем телеобращении по поводу коронавируса 25 марта. Ставка налога составит 13%, его будут платить те, кто положил на депозит в банке больше миллиона рублей или вложил такую же сумму в долговые ценные бумаги. Налогом будут облагаться не сами эти вложения, а доход с них.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новый налог затронет менее 10% банковских вкладов. При этом, по данным АСВ, на начало 2020 года вклады от миллиона рублей составляли 55% общего объёма банковских депозитов россиян.