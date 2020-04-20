РБК: Режим самоизоляции в России могут продлить минимум до окончания майских праздников

В России могут продлить режим самоизоляции, который изначально был введён президентом Владимиром Путиным до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

Один из источников РБК рассказал, что режим самоизоляции будет продлён до окончания майских праздников в том случае, если россияне будут находиться дома — это сможет сдержать волну распространения коронавируса.

Другой источник издания заявил, что при хороших прогнозах нерабочие дни будут продлены до 15 мая, однако если события будут развиваться по негативному сценарию, то ограничения снимут лишь 1 июня.

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