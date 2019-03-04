РБК: Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз

Минимальное и максимальное значение тарифов региональных операторов по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) отличается в 26,6 раза, со ссылкой на данные аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza пишет РБК.

Минимальный действующий тариф установлен для жителей города Дагестанские огни в Дагестане, он составляет 93,48 рубля за 1 куб. м отходов. Максимальный тариф действует на Таймыре, в технологической зоне Берёзовского района Красноярского края — 2487,85 рубля. При этом минимальные тарифы в Дагестане и Красноярском крае отличаются в 9,7 раза — 93,48 рубля и 905,54 рубля за 1 куб. м соответственно, а максимальные тарифы различаются лишь в 5,5 раза.

Норма накопления отходов в Дагестанских огнях составляет 2,14–2,5 куб. м в год на человека, а в Берёзовском районе Красноярского края — всего 0,84 куб. м в год, следует из данных региональных властей. В случае превышения этой нормы вывоз мусора оплачивается дополнительно.

Замминистра природных ресурсов и экологии Дагестана Марина Алиханова объяснила, что тариф на вывоз отходов в отдельных районах республики установлен местной службой по тарифам на основании документов с обоснованием расходов на такие услуги, предоставленных региональными операторами, выбранными на конкурсе. В начале 2019 года его проиндексировали на 4%, добавила она. По её словам, бюджет не дотирует работу региональных операторов по вывозу отходов, в том числе работающего в городе Дагестанские огни.

«Инфраструктуру по сортировке отходов в регионе построят до 2024 года из средств госбюджета в рамках нацпроекта "Экология". Это будет порядка шести сортировочных центров и один перерабатывающий», — отметила она.

С администрацией Красноярского края, где установлен самый высокий в России тариф на вывоз мусора, и работающими там региональными операторами связаться не удалось.

«Стоимость вывоза кубометра мусора в любом регионе на 70% зависит от размера транспортных расходов, ещё 30% — это плата за хранение мусора, налоги и т. д. Тариф выше там, где большие пробеги авто, дорогое топливо, нет инфраструктуры, а также происходит быстрый износ мусоровозов», — рассказал исполнительный директор ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Сейчас ежемесячная плата за вывоз мусора для населения складывается из двух составляющих: размера тарифа региональных операторов за вывоз 1 куб. м мусора и нормы накопления отходов на человека либо за квадратный метр площади помещения. В одном регионе может действовать минимальный и максимальный тариф операторов, поскольку регион разделён на различные зоны, в которых работают разные игроки. Каждый из них обосновывает свои расходы на транспортировку и хранение мусора, которые зависят в том числе от наличия инфраструктуры, расстояния до неё, а также инвестиционной составляющей на её обустройство.

По данным Finexpertiza, средний тариф (среднее арифметическое минимального и максимального значений тарифов) составляет в России 562 рубля за 1 куб. м.