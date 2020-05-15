«Развели канитель»: Путин раскритиковал чиновников за выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом

Президент России Владимир Путин на совещании по открытию медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 раскритиковал работу по выплатам врачам, пишет «Интерфакс».

«Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей», — напомнил он.

Глава государства отметил, что определил конкретные ежемесячные суммы для разных групп медиков.

«Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными: не за время, там пять, десять минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать что ли? Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то ещё не сделано, будет всё сделано окончательно просто. Повторяю, в понедельник — во вторник к этому ещё вернусь», — подчеркнул Путин.

Путин напомнил, что выплаты медикам за апрель должны быть закончены в срок до 15 мая.

Напомним, на поминутные доплаты за работу с коронавирусными пациентами жаловались сотрудники скорой помощи в Мурманской области. В Челябинске медики собирали подписи против деления «президентских» выплат на части. Врачи отмечают, что кому-то «пришло 57 рублей, кому-то — две тысячи».

11 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая в Instagram на вопрос врача-рентгенолога Артёмовской ЦРБ о причинах начисления 25 тысяч рублей вместо обещанных 80 тысяч рублей, положенных медикам за работу с коронавирусными пациентами, объяснил, что расчёт надбавок делают в зависимости от того, когда в больницу поступили пациенты с новой инфекцией.

«До Артёмовского и вашей больницы, насколько я помню, коронавирус добрался сравнительно недавно — в последние дни апреля. Вероятно, исходя из этого и производился расчёт, и Вы получили надбавку за последнюю "особую" неделю», — написал губернатор.

В России за последние сутки выявлено 10598 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России выявлено 262843 случая коронавируса.

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