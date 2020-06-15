Разработкой проекта для ремонта 11 тагильских улиц по нацпроекту БКАД в 2022 году займётся местная компания

Разрабатывать проектную документацию для ремонта улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году будет «УБТ-Сервис». Компания стала победителем электронных торгов, понизив начальную стоимость заключения контракта более чем в два раза — с 4,5 млн рублей до 2,12 млн рублей. В электронном конкурсе также участвовало ООО «Стройконтрольбизнес», которое опустило цену до 2,14 млн рублей.

В 2022 году планируется отремонтировать 12 объектов, но список может ещё измениться. Это участки дорог на улицах Кушвинской, Ильича, Ермака, Коксовой, Балакинской, Садоводов, Коминтерна, Свердлова и Карла Либкнехта, а также Октябрьском и Ленинградском проспекте. Проектировщик должен в числе прочего предусмотреть по возможности использование новых технологий и материалов, ремонт конструктивных элементов проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта и водопропускных труб. Необходимо также обеспечить отвод ливневых и поверхностных стоков, восстановление газонов и вырубку деревьев. Все работы по проектированию должны завершиться до 10 августа этого года.

Напомним, генподряд на ремонт 16 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году выиграл МУП «Тагилдорстрой». За приведение в порядок дорожных участков предприятию заплатят почти 605,3 млн рублей. Ещё 124 млн рублей на приведение в порядок дорожных участков Нижний Тагил получит в этом году дополнительно. Работы на всех объектах должны быть завершены до 25 сентября этого года. Сданы уже три дорожных участка.