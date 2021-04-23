Автоновости

Разговаривают по телефону и не пристёгиваются ремнями безопасности. ГИБДД Нижнего Тагила назвала самые частые нарушения местных маршрутчиков

23.04.2021 16:08
Разговаривают по телефону и не пристёгиваются ремнями безопасности. ГИБДД Нижнего Тагила назвала самые частые нарушения местных маршрутчиков

Госавтоинспекция во время рейда в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе проверила работу пассажирского транспорта. С 20 по 22 апреля проинспектировали 154 пассажирских автобуса и выявили 86 нарушений правил дорожного движения. 

«Инспекторы технического надзора ГИБДД совместно с представителями прокуратуры, а также специалистами Межрегионального управления государственного автодорожного надзора проверяли техническое состояние автобусов, соответствие конструкции, качество проведения предрейсовых медицинских осмотров, выполнение требований, предъявляемых к состоянию здоровья, уровню квалификации, режиму труда и отдыха водителей автобусов», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД. 

Чаще всего водители городских автобусов и маршруток управляют неисправными транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена. Госавтоинспекторы выявили 34 подобных факта. У одного из транспортных средств был неисправен руль, автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку.

10 водителей получили штрафы за неиспользование ремней безопасности, шестеро будут наказаны за нарушение правил перевозки людей, пятеро за использование телефона во время управления транспортным средством. Также инспекторы ГИБДД выписали штрафы за выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, и за нарушение режима труда и отдыха водителей.

Фото: 
отдел пропаганды ГИБДД
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