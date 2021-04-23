Разговаривают по телефону и не пристёгиваются ремнями безопасности. ГИБДД Нижнего Тагила назвала самые частые нарушения местных маршрутчиков

Госавтоинспекция во время рейда в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе проверила работу пассажирского транспорта. С 20 по 22 апреля проинспектировали 154 пассажирских автобуса и выявили 86 нарушений правил дорожного движения.

«Инспекторы технического надзора ГИБДД совместно с представителями прокуратуры, а также специалистами Межрегионального управления государственного автодорожного надзора проверяли техническое состояние автобусов, соответствие конструкции, качество проведения предрейсовых медицинских осмотров, выполнение требований, предъявляемых к состоянию здоровья, уровню квалификации, режиму труда и отдыха водителей автобусов», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Чаще всего водители городских автобусов и маршруток управляют неисправными транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена. Госавтоинспекторы выявили 34 подобных факта. У одного из транспортных средств был неисправен руль, автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку.

10 водителей получили штрафы за неиспользование ремней безопасности, шестеро будут наказаны за нарушение правил перевозки людей, пятеро — за использование телефона во время управления транспортным средством. Также инспекторы ГИБДД выписали штрафы за выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, и за нарушение режима труда и отдыха водителей.