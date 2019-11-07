Расстрелявшего сослуживцев солдата отправят на психиатрическую экспертизу в Москву

Рядового Рамиля Шамсутдинова, застрелившего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, отправят на психиатрическую экспертизу в Москву. Она должна установить, что именно послужило причиной нервного срыва у солдата-срочника.

Как рассказал порталу 72.ru отец Шамсутдинова, комплексная экспертиза продлится полтора месяца. Дата отправки пока неизвестна.

Напомним, 25 октября в воинской части № 54160 ЗАТО Горный солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек погибли, ещё двое были госпитализированы с ранениями. Минобороны объясняло случившееся произошедшим у срочника нервным срывом по личным причинам, не связанным со службой. Комитет солдатских матерей озвучил версию об издевательствах и унижениях со стороны старослужащих.

Ранее отец молодого человека заявил телеграм-каналу «Подъём», что над его сыном издевались в воинской части, в том числе ему угрожали сексуальным насилием. Об этом сын рассказал ему во время встречи в СИЗО.