«Ъ»: Рассмотрение диссертации Мединского в МГУ прошло с грубыми нарушениями

Эксперты «Диссернета» потребовали признать недействительным решение диссертационного совета при МГУ не рассматривать научную работу министра культуры Владимира Мединского. По их мнению, диссовет допустил многочисленные нарушения. О продолжении скандала вокруг диссертации Мединского пишет «Коммерсантъ».

По словам члена диссовета при истфаке МГУ профессора Сергея Мироненко, в повестке заседания 7 февраля не значилось рассмотрение диссертации Мединского, однако в аудиторию внезапно зашёл декан истфака Иван Тучков и попросил всех, кто не входит в диссовет, выйти. После этого декан и глава диссовета предложили проголосовать за подготовленный ими проект резолюции c отказом от «дальнейшего рассмотрения» материалов диссертации.

О нарушениях при рассмотрении диссертации Мединского заявил и эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий, который просил проверить научную работу министра в прошлом году. Бабицкий направил соответствующее заявление главе экспертного совета по истории Высшей аттестационной комиссии Павлу Уварову. Он рассказал «Коммерсанту», что заседание диссовета должно было быть открытым для всех желающих и на него должны быть приглашены автор диссертации и заявители; кроме того, диссовет не имеет права отказаться от рассмотрения дела. Все эти требования выполнены не были.

Теперь Бабицкий требует, чтобы ВАК вновь направил материалы либо в МГУ, либо в другой диссовет, чтобы там дали оценку диссертации.

Диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» Мединский защитил в 2011 году в Российском государственном социальном университете. Эксперты «Диссернета» считают, что работа министра «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». Академики РАН поддержали предложение лишить Мединского научной степени, возмутившись тем, что «критерием истинности и достоверности исторического труда» министр культуры «объявляет соответствие “интересам России”, право на определение которых он себе присваивает».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Известия»