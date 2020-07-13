«Распоряжались рекламными конструкциями без согласия собственника». Счётная палата Нижнего Тагила выявила нарушения на 20 млн рублей в АРИСе

Счётная палата Нижнего Тагила нашла ряд нарушений и недостатков в работе муниципального «Агентства рекламно-информационного содействия». Специалисты контрольно-ревизионного органа проверяли, как АРИС расходовал бюджетные средства и использовал казённое имущество в 2018–2019 годах. В ходе процедуры они обнаружили, что деятельность организации не соответствует нормам действующего законодательства об автономных учреждениях.

«Учреждение, не являющееся получателем бюджетных средств, выступило в роли муниципального заказчика по закупкам для муниципальных нужд на сумму более 6 млн рублей. Их финансовое обеспечение было осуществлено не за счёт бюджетных ассигнований, а за счёт доходов, полученных от использования имущества. Муниципальное имущество стоимостью 13,7 млн рублей, переданное учреждению в оперативное управление, не использовалось в соответствии с целями своей деятельности. Рекламные конструкции не отнесены к особо ценному движимому имуществу. Это позволило учреждению распоряжаться ими без согласия собственника, в том числе с негативными последствиями в виде выбытия имущества из муниципальной собственности», — говорится в отчёте Счётной палаты.

Кроме того, АРИС, по мнению Счётной палаты, не соблюдает отдельные требования законодательства о рекламе. В частности, это касается установки рекламных конструкций вразрез с данными, указанными в специальной схеме их размещения. При этом и в самой схеме имеется неверная информация.

По итогам результатов проверки сотрудники Счётной палаты направили представления об устранении нарушений в АРИС и администрацию города. Также необходимая информация поступила в прокуратуру Ленинского района и гордуму. «Агентство рекламно-информационного содействия» в свою очередь представило в контрольно-ревизионный орган возражения.

Напомним, несколько лет агентство распоряжалось всеми городскими билбордами, сити-боксами и другими конструкциями, передавая их в аренду ряду рекламных агентств без проведения конкурсных процедур. Конструкции использовались местными властями для продвижения своих кандидатов на выборах в Госдуму, свердловское Заксобрание и гордуму. Депутатам гордумы чиновники неоднократно обещали пополнить местную казну благодаря работе АРИСа. Но в итоге каждый раз на заседаниях думы муниципальные служащие рассказывали народным избранникам о том, что им удалось заработать на наружной рекламе в Нижнем Тагиле лишь «копейки». В конце концов УФАС по Свердловской области признало деятельность АРИСа незаконной и распорядилось вернуть функции по рекламе управлению муниципального имущества мэрии для проведения аукционов. После этого в учреждения, занимавшиеся наружной рекламой, нагрянули бойцы Росгвардии. Ещё позднее АРИС был переподчинён отделу по работе со СМИ и информационно-аналитической работе, который возглавляет пресс-секретарь мэра Нижнего Тагила Алла Жернакова.

Источник АН «Между строк» в горадминистрации отмечает, что изначально АРИС создавали для того, чтобы «приподнять муниципальные СМИ». Независимое агентство должно было зарабатывать на наружной рекламе и заниматься ретейлингом телевизионно-газетной продукции. Однако идею так и не удалось воплотить в жизнь, в том числе из-за несговорчивости отдельных участников рынка.