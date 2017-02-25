Расходы на эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018 превысят 2 млрд рублей

Расходы на содержание построенных к чемпионату мира по футболу стадионов превысят два миллиарда рублей. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков, передаёт ТАСС.

«Безусловно, появятся дополнительные расходы – более 2 млрд рублей на эксплуатацию и содержание вновь построенных стадионов к турниру. В любом случае эти деньги пойдут из расходов спортивной отрасли, независимо от источника – федеральный, региональный или привлечённый бюджет», – заявил Колобков в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи.

По мнению министра, выходом из этой ситуации может стать применение механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП).

«В реализации механизма ГЧП с региона снимается необходимость в значительных капитальных затратах на строительство и расходы на содержание объектов. Государство приобретает налоговые поступления в виде федеральных налогов, налога на прибыль, НДФЛ и также местных налогов. При этом выполняется социальный заказ, адресованный властям, на занятия спортом», – сказал министр.

Колобков также заявил, что Министерство спорта выделит регионам на поддержку строительства спортивной инфраструктуры 750 млн рублей в рамках ГЧП.

«Нами впервые проработан механизм доведения субсидий из федерального бюджета через бюджет субъекта РФ до частного партнёра. На реализацию этих проектов на 2018-2020 годы планируется выделить 750 млн рублей из федерального бюджета, что позволит заключить порядка 20 соглашений по проектам государственного частного партнёрства», – пояснил Колобков.

Напомним, ранее правительство утвердило поправки в программу подготовки к ЧМ-2018, по которым расходы на проведение чемпионата увеличились на 19 миллиардов рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира.

Агентство новостей «Между строк»