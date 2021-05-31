Раненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку прооперировали

Раненная в ходе устроенной экс-полицейским стрельбы в Екатеринбурге девочка была прооперирована, она находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил E1.ru представитель свердловского Минздрава Константин Шестаков.

«Операцию провели врачи ОДКБ № 1, они полностью держат ситуацию под контролем», — добавил Шестаков.

По данным источника, девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, вечером 30 мая в Екатеринбурге на улице Бородина, 31 пьяный мужчина открыл огонь с балкона своей квартиры. К месту инцидента приехала Росгвардия, стрелок попал одному из силовиков в ногу, затем ранил девочку, которая находилась в одном из автомобилей вместе с папой. Пуля пролетела через подголовник машины и навылет прошла через живот ребёнка.

Силовики провели штурм квартиры, в которой находился преступник, и задержали его без применения оружия.