В Екатеринбурге бывший сотрудник МВД открыл стрельбу по прохожим с балкона жилого дома (ВИДЕО)

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш мужчина открыл огонь по прохожим с балкона жилого дома, пишет E1.ru.

«Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов», — со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

По данным телеграм-канала Mash, стрельба ведётся с четвёртого этажа жилого дома на улице Бородина, 31.

По данным телеграм-канала Baza, пострадали ребёнок (пуля попала девочке в живот) и сотрудник Росгвардии. Baza также сообщает, что стрелок — бывший сотрудник МВД Сергей Боков, по неподтверждённым данным, у него есть карабин «Сайга».

На место происшествия прибыл наряд полиции. Квартира, в которой находится стрелявший, заблокирована. Территория около дома оцеплена, жителей подъезда эвакуировали.

E1.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что стрелявший находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом он якобы кричал: «Требую отменить гомосексуализм!».