Работодателям Свердловской области рассказали, как выполнить новое постановление об обязательной вакцинации сотрудников 

Представители Роспотребнадзора, Минздрава и трудовой инспекции Свердловской области сегодня в прямом эфире ответили на вопросы работодателей об обязательной вакцинации сотрудников. Трансляцию организовал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Напомним, 1 октября главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан на территории региона. Постановление распространяется на специалистов, работающих в сферах образования и обслуживания, а также на государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.

«Сначала определите перечень людей, которые должны поставить прививку. Далее оформите приказ о вакцинации и ознакомьте всех сотрудников с ним. После в назначенные сроки соберите информацию от сотрудников о поставленных прививках или о медотводе. А по истечении срока постановления вынесите приказ об отстранении тех сотрудников, которые были не привиты против коронавирусной инфекции», — рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарёва.

Она отметила, что работодатель обязан привить всех сотрудников предприятия, попадающего под новое постановление. Вакцинироваться в том числе должны сотрудники, не контактирующие с клиентами. Если у работника есть медотвод или справка, подтверждающая, что он переболел коронавирусом недавно, ему можно не ставить прививку.

Также участникам вебинара рассказали о том, что с этой недели все иностранные граждане, работающие на территории Свердловской области, могут бесплатно поставить прививку от COVID-19. Те предприятия, которые проигнорируют постановление областного правительства, ждут серьёзные штрафы.

«Роспотреб будет проверять выполнение постановления главного санитарного врача. В случае неисполнения указа должностных лиц ждёт штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток», — сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарёва.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов добавил, что поставить прививку можно в любой организации, которая имеет лицензию на вакцинацию против коронавирусной инфекции. Также работодатель может организовать вакцинацию прямо на рабочем месте. В таком случае предпринимателю нужно позвонить в ближайшую городскую поликлинику. Выездная бригада приедет, если в очередь на прививку будет стоять более 50 человек.

Вакцинация двумя компонентами должна завершиться до 1 декабря 2021 года. После 1 ноября работодатель сможет отстранять от работы или переводить на удалёнку непривитых первым компонентом вакцины, после 1 декабря — непривитых двумя компонентами.

Во время трансляции спикеры ответили на десятки вопросов о вакцинации. Полностью посмотреть вебинар можно по этой ссылке.