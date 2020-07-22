Работа хранителя Нижнетагильского музея искусств особо отмечена Министерством культуры РФ

21 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл церемонию вручения государственных наград Российской Федерации, почётных званий и знаков отличия выдающимся уральцам. Среди награждённых — хранитель Нижнетагильского музея изобразительных искусств Лидия Хайдукова. Она получила благодарность министра культуры Российской Федерации.

«Церемония вручения государственных наград всегда вызывает во мне чувство гордости за родной край, за своих земляков, которые любят своё дело и достигают в нём высоких результатов. От всей души поздравляю всех вас с заслуженной наградой! Именно такие люди, как вы, создают добрую славу нашего региона. Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области и России», — сказал Евгений Куйвашев.

Лидия Хайдукова внесла большой вклад в развитие тагильского подносного промысла. Она является лауреатом премии главы Нижнего Тагила и удостоена звания «Хранитель народных художественных промыслов». Долгое время она была одним из организаторов масштабного проекта «Тагильский поднос XXI века». Сегодня Лидия Хайдукова занимается в музее искусств хранением уникальных произведений декоративно-прикладного искусства, а также курированием выставок и проведением мастер-классов по маховому письму.