Рабочие литейного цеха УВЗ проиграли суд. Бороться с работодателем дальше согласны не все

Сегодня состоялось заключительное заседание Дзержинского районного суда по иску 25 работников литейного цеха «Уралвагонзавода». Судья отказала в удовлетворении иска, рассказал АН «Между строк» председатель НПС «Солидарность» Алексей Димитров.
По словам Димитрова, на суде выяснилось, что работодатель, вводя новую систему расценок на обработку деталей, проигнорировал положение об охране труда. По этому положению обрубщик, работая без перерыва 15 минут, должен делать перерыв на 15 минут. Сейчас рабочим цеха позволено отдыхать только 18% от всего рабочего времени.
Независимый профсоюз намерен подавать новый иск по новым основаниям. Требования останутся прежними: признание снижения оплаты труда незаконным и возмещение морального вреда работникам.
«Решение на руки мы получим через пять дней. И тогда будем решать — подавать апелляционную жалобу или новый иск. Правда, не факт, что в новом судебном производстве будет всё так же 25 истцов. Возможно, обращения напишут не все — для многих из них суд был утомительным. Два дня после ночных смен они сидели в суде до позднего вечера, а результат получили отрицательный», — говорит Алексей Димитров.