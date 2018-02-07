Рабочие литейного цеха УВЗ проиграли суд. Бороться с работодателем дальше согласны не все

Сегодня состоялось заключительное заседание Дзержинского районного суда по иску 25 работников литейного цеха «Уралвагонзавода». Судья отказала в удовлетворении иска, рассказал АН «Между строк» председатель НПС «Солидарность» Алексей Димитров.

По словам Димитрова, на суде выяснилось, что работодатель, вводя новую систему расценок на обработку деталей, проигнорировал положение об охране труда. По этому положению обрубщик, работая без перерыва 15 минут, должен делать перерыв на 15 минут. Сейчас рабочим цеха позволено отдыхать только 18% от всего рабочего времени.

Независимый профсоюз намерен подавать новый иск по новым основаниям. Требования останутся прежними: признание снижения оплаты труда незаконным и возмещение морального вреда работникам.