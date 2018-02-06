Литейщики «Уралвагонзавода» в суде оспаривают снижение зарплат. «У них на словах всё хорошо, а на самом деле всё хуже и хуже»

Дзержинский районный суд рассматривает 25 исков работников литейного цеха «Уралвагонзавода», объединённых в одно производство, к руководству корпорации. Они требуют признать изменения расценок труда рабочих цеха № 563 необоснованными.

Напомним, в конце октября рабочие литейного цеха пожаловались на новую систему расценок за обработку детали боковой рамы вагона, из-за которой обрубщики и сварщики стали получать на 25–60% меньше. На коллективное обращение к гендиректору корпорации Александру Потапову люди получили отписку. 17 декабря независимый профсоюз «Солидарность» направил в суд иск о признании снижения оплаты труда сотрудникам литейного производства УВЗ незаконным и возмещении морального вреда. По данным «Солидарности», расценки для сотрудников, работающих по сдельной системе, изменились для 154 человек из 563-го и 565-го цехов. Сегодня суд рассматривал дело с участием 25 истцов — большая часть из них трудится на градообразующем предприятии много лет.

Обрубщик вагонной рамы Анатолий, который попросил не указывать его фамилию, потому что боится новых санкций со стороны начальства, жалуется, что «на словах у руководства завода всё хорошо — уменьшается брак деталей, цеха модернизируются, — а на самом деле всё хуже, ничего не меняется и работать становится всё труднее». Если раньше литейных цех славился самыми большими зарплатами на предприятии, то теперь, по словам мужчины, за 20 смен он получает 11 тысяч рублей плюс оклад.

«Работаю четыре года в цехе № 563, и уже два раза менялись расценки. В 2015 году руководство объяснило снижение зарплаты кризисом, пообещало клятвенно, что ситуация изменится. Мы подтянули пояса, продолжили работать — терпели, — рассказывает Анатолий. — И вот сейчас история повторяется, только улучшений нам уже даже не обещают. Если суд закончится не в нашу пользу, придётся уходить с завода».

Судебное разбирательство привлекло внимание не только городских, но и областных СМИ. Рабочие 563-го цеха давали интервью вплоть до начала заседания. Поэтому, когда юристы УВЗ попросили суд провести заседание в закрытом режиме без журналистов, истцы возмутились.

«Поскольку на судебном заседании будут упоминаться сведения о технологических материалах, приёмах, а также будет допрошен свидетель, который является главным металлургом и который владеет сведениями по технологическим решениям корпорации, которые содержат информацию о коммерческой тайне, просим рассмотреть предстоящее дело в закрытом судебном заседании на основании статьи 10 Гражданского кодекса РФ», — заявили представители УВЗ.

Судья ходатайство отклонила и под бурное одобрение рабочих позволила журналистам присутствовать в зале суда. Во втором ходатайстве юристы УВЗ попросили завершить судебное разбирательство, поскольку вопрос с 25 рабочими можно решить в рамках завода с привлечением Комиссии по трудовым спорам.

«УВЗ заявляет, что это коллективный трудовой спор, но это не так, мы подали заявления от каждого истца отдельно. Сначала сами довели дело до суда, а теперь дают задний ход», — возмущается председатель НПС «Солидарность» Алексей Димитров.

На момент публикации заметки судебное заседание ещё продолжалось.