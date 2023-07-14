Рабочие ЕВРАЗа получат премию 35 тысяч рублей 

Каждый рабочий ЕВРАЗа в октябре этого года получит единовременную денежную выплату в размере 35 тысяч рублей. Об этом в своих соцсетях сообщила профсоюзная организация ЕВРАЗ НТМК. Дополнительную выплату персоналу назначили исходя из устойчивых операционных и финансовых результатов предприятия по итогам первого полугодия.

«При планировании 2023 финансового года компания достигла договоренностей с профсоюзами о том, что регулярный пересмотр заработных плат на 2023 год будет проведён после подведения итогов первого полугодия. Поскольку операционные и финансовые результаты в первом полугодии позволяют говорить об устойчивом положении ЕВРАЗа на рынке, руководство компании приняло решение осуществить в октябре единовременную выплату», — сказали в профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК.

Прибавку получит каждый рабочий за исключением руководящего состава управляющей компании, дивизионов и сотрудников управляющей компании. Всего эти выплаты обойдутся компании в 1,7 млрд рублей.