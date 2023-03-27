Рабочая неделя в Нижнем Тагиле ожидается тёплой  

Пасмурная погода, потепление, небольшой дождь и лёгкий ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на этой неделе. Как сообщили синоптики Уральского гидрометцентра, к выходным воздух прогреется до +12°C, а над городом снова нависнут тучи.

В понедельник, 27 марта, столбики термометров покажут днём +12°C, ночью — до +5°C, возможен дождь. Во вторник, 28 марта, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и температуру воздуха днём до +9°C, ночью до –3°C . В среду и четверг, 29 и 30 марта, выглянет солнце, осадков не ожидается, дневная температура поднимется до +7°C, ночью будет около –4°C. В пятницу, 31 марта, город снова накроют тучи, в светлое время суток потеплеет до +8°C , ночью будет +2°C.

В выходные, 1 и 2 апреля, ожидается пасмурная тёплая погода, дожди не прогнозируются. Воздух прогреется до +12°C днём, ночью похолодает до +2°C.

