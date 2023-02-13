Рабочая неделя в Нижнем Тагиле обещает быть тёплой

Предстоящая рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет тёплой. Ожидается слабый ветер, днём столбики термометра не опустятся ниже –8°C, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 13 февраля, в Нижнем Тагиле будет облачно, днём столбики термометра покажут –5°C, ночью –10°C. Во вторник, 14 февраля, ожидается самый тёплый день на этой неделе: температура опустится до –2°C днём, ночью похолодает до –13°C. В среду, 15 февраля, будет пасмурно, днём воздух прогреется до –6°C, ночью ожидается –19°C. В четверг, 16 февраля, выглянет солнце и днём потеплеет до –8°C, ночью похолодает до –19°C. В пятницу, 17 февраля, днём –7°C, ночью прогнозируется снег, температура опустится до –17°C.

В субботу, 18 февраля, ожидается пасмурная погода, в светлое время суток столбики термометров покажут –8°C, ночью — до –12°C. В воскресенье, 19 февраля, небо затянут тучи и пойдёт снег, будет лёгкий ветер, температура опустится днём до –8°C, ночью до –17°C.