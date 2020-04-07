Пять российских авиакомпаний прекратили полёты

Пять российских авиакомпаний с начала месяца полностью прекратили полёты, со ссылкой на данные сервиса flightradar24 пишут «Ведомости».

По информации издания, последние рейсы «Победы», Nordwind, Azur Air, Royal Flight и I Fly были совершены в последних числах марта или 1–2 апреля. «Победа» официально сообщала о приостановке всех полётов с 1 апреля до 31 мая. Чартерные Azur Air, Royal Flight и I Fly в конце марта остановили вывоз россиян за рубеж (российских рейсов у них нет) и заявляли, что будут заниматься только возвратом туристов домой. Nordwind сообщала в конце марта, что вместо закрытых туристических иностранных рейсов начнет полёты по новым российским направлениям. Из-за серьёзных ограничений, вводимых федеральными и региональными властями для борьбы с коронавирусом, Nordwind временно закрыла порядка 40 российских направлений и приостановила флот, по оставшимся 10 направлениям полёты выполняет авиакомпания «Икар».

По данным Международной ассоциации аэропортов, падение трафика 33 крупнейших российских аэропортов (в том числе московских) во второй половине марта выросло с 30% до 70% относительно аналогичного периода 2019 года, отмечает издание. В первые пять дней апреля снижение составило 89%, в том числе на 100% сократились международные перевозки, на 82% — внутренние, сообщила ассоциация 6 апреля. Остались только рейсы по возврату россиян из-за рубежа.

Напомним, с 27 марта прекращено всё регулярное и чартерное авиасообщение из России в другие страны и обратно. Исключение изначально сделали только для рейсов, вывозящих россиян из-за рубежа. Уже 3 апреля стало известно, что Россия приостанавливает все международные рейсы, которые вывозят россиян из других стран.

На сегодня в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе страны. За период наблюдений зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».