Пьяная учительница устроила ДТП в центре Нижнего Тагила и скрылась с места происшествия (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле днём 16 января пьяная 27-летняя учительница за рулём Mazda 6 не справилась с управлением и врезалась в припаркованный автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, авария произошла возле дома на Красноармейской, 44.

На записи видеорегистратора очевидца видно, как после проезда перекрёстка улиц Ломоносова и Красноармейской на красный сигнал светофора чёрную Mazda заносит, водитель теряет управление и врезается в припаркованный кроссовер Toyota Highlander.

Сотрудники ГИБДД выяснил, что за рулём находилась 27-летняя учительница. Она скрылась с места ДТП, но автоинспекторы догнали её в селе Николо-Павловское. Медосвидетельствование показало 1,401 мл/л содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, что говорит о сильнейшем опьянении автоледи, рассказали в ведомстве.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП .