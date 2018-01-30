Путин заявил о необходимости ограничения «деструктивных сил» в интернете

Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что общество должно ограждать себя от деструктивного влияния глобальной сети, пишет «Интерфакс». Однако глава государства отметил, что вводить «драконовские» ограничения в интернете никто не собирается.

«Анонимность интернета, с одной стороны, вроде как хороша, это демократия, но с другой стороны, возникает много проблем, потому что за этими никами неизвестно, кто прячется. Сейчас же не 37-й год — что хочешь, то и говори, тем более в интернете, "чёрный воронок" за тобой завтра не приедет. Чего прятаться-то?» — сказал Путин.

В то же время он напомнил об уже введённых ограничениях в российском сегменте интернета, связанных с пропагандой суицидов, педофилией, терроризмом. Президент обратил внимание на то, что «сидят (подростки) в интернете, смотрят, что в США происходило, а потом преступления у нас в школах совершаются, без всяких оснований, потому что насмотрелись».

«Общество должно иметь право себя защищать, это не должно быть прерогативой какого-то министерства или ведомства, это должно проистекать из общественного сознания. Вот столкнулись мы с этими ужасными преступлениями в школе, нужно понять, откуда это взялось. Эта самозащита должна произрастать изнутри общества», — подчеркнул Путин.

При этом, по его словам, «со стороны общества должен быть контроль над подобными ограничениями, и это правильно, и нужно разработать систему этого контроля».

Напомним, ранее вооружённые нападения произошли в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.