Путин заявил, что Россия — государство с технологиями, а не «страна-бензоколонка»

Президент Владимир Путин на всероссийском открытом уроке, прошедшем в режиме видеоконференции, заявил, что вынужденный переход на обучение в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса показал достойные технологические возможности России и что Россия — «не только страна-бензоколонка», пишет «Коммерсантъ».

«Технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас всё получилось. Это значит, что у нас ещё много над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы всё-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», — сказал президент.

При этом глава государства заявил, что полный переход на дистанционное обучение нецелесообразен.

«Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению — нецелесообразно и ни к чему», — добавил он.

Ранее в Минпросвещения констатировали, что около 85% российских школ технически оказались не готовы к проведению всех уроков в дистанционном формате.

Напомним, российские школьники в условиях пандемии коронавируса были переведены на дистанционное обучение в середине марта. По мнению некоторых опрошенных экспертов, при онлайн-обучении объём и качество получаемых школьниками и студентами знаний существенно упали.