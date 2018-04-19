Путин вновь обратил внимание на экологию в Нижнем Тагиле

Президент России Владимир Путин заявил, что Нижний Тагил вошёл в число 300 городов, где проблему неблагоприятной экологической обстановки будут решать в первоочередном порядке, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы также хорошо знаем, хорошо известно, что в некоторых городах эта проблема [по соблюдению экологических требований] стоит особенно остро: это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита. Здесь фиксируются наибольшие объёмы выбросов в воздух», — заявил президент.

Вместе с этим Путин призвал обратить пристальное внимание на предприятия, которые сбрасывают неочищенные стоки в Волгу и Байкал.

По словам министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, вклад данных 300 предприятий в выбросы и сбросы на территории РФ составляет более 60%. Они перейдут на наилучшие доступные технологии (НДТ) с 2019 по 2022 год. Всего на учёт поставлены более 6,5 тысячи объектов, наносящих негативное воздействие окружающей среде. Переход на НДТ будет осуществлен поэтапно.

Также министр заявил, что для предприятий введены дополнительные методы стимулирования, включая льготы по оплате за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе «компании могут осуществлять корректировку платы за выбросы и сбросы в счёт реализуемых мероприятий по внедрению НДТ».

Вместе с тем с 1 января 2020 года в четыре раза будут повышены коэффициенты к ставкам за сверхнормативные сбросы и выбросы с 25-кратного до 100-кратного увеличения, уточнил Донской.

Также сейчас на рассмотрении в Госудуме находятся поправки в законодательство касательно обязательного внедрения на предприятиях систем автоматического контроля выбросов.

Напомним, 1 марта Путин привёл Нижний Тагил в качестве примера города с неблагополучной экологией. Название муниципалитета появилось на экране выставочного комплекса Манеж, в котором глава государства выступал с посланием Федеральному собранию.

«Трудно говорить о развитии системы здравоохранения, когда кто-то живёт в вечном смоге, кто-то переживает выпадение чёрного снега, а где-то нет воды, которая соответствовала бы нормам. С 2021 года все предприятия с высокой долей риска для окружающей среды должны перейти на экологические стандарты. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов уже больше не будет», — заявил тогда Путин.

6 марта президент посетил Всероссийский форум рабочей молодёжи, который проходил на площадках «Уралвагонзавода». Тагильский мэр Сергей Носов в тот день заявил, что местные власти не стесняются того, что Владимир Путин упоминает Нижний Тагил в качестве примера города с плохой экологической обстановкой.