Путин сменил двух полпредов

Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов стал помощником президента Владимира Путина по вопросам местного самоуправления, а его должность занял полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. На место Беглова в ЦФО был назначен губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. На посту главы региона Гордеева, в свою очередь, сменил мэр Воронежа Александр Гусев. Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Согласно положению об администрации президента помощники готовят главе государства предложения по реализации его полномочий, по перспективным планам работы, помогают лидеру страны в подготовке визитов и встреч. Кроме того, они готовят проекты поручений президента и «исполняют отдельные поручения» главы государства. В настоящее время у Путина десять помощников, Цуканов стал ​новым, одиннадцатым помощником главы государства, отмечает РБК.​

Цуканов родился в 1965 году в Калининградской области. Занимал должность мэра Гусева, затем главы Гусевского муниципального района. В 2010 году президент Дмитрий Медведев внёс кандидатуру Цуканова в Калининградскую облдуму для утверждения на должность губернатора региона. В 2015 году Цуканов переизбрался на второй срок, набрав 70,41% голосов. В 2016 году он был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее о возможном перемещении полпреда президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова в другой федеральный округ сообщал «Коммерсантъ». Источники издания связывали это с тем, что в связи с возросшей протестной активностью в Санкт-Петербурге накануне президентских выборов Кремлю понадобился антикризисный менеджер. В 2003-2004 годах Беглов уже работал в полпредстве СЗФО в качестве первого замполпреда. Затем занимал должности помощника президента и замглавы администрации президента. В 2012 году стал полпредом в ЦФО.

Ранее «Дождь» сообщал, что губернатор Воронежской области Алексей Гордеев станет новым полпредом президента в Центральном округе. Он много работал на федеральном уровне, в 2000-2009 годах занимал пост министра сельского хозяйства, некоторое время совмещая его с постом вице-премьера. Губернатором Воронежской области Алексей Гордеев стал в 2009 году. В 2014 году Гордеев переизбрался на второй срок, набрав 89% голосов.