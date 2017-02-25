Путин признал провал антидопинговой системы в России

Существовавшая в России система контроля за допингом не сработала, и в этом вина российской стороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске, передаёт «Интерфакс».

«Надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина. Нужно об этом сказать прямо и это признать», – отметил глава государства.

Путин выразил надежду на то, что Следственный комитет «доведёт соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась».

Путин также в очередной раз подчеркнул, что в стране не было и нет государственной системы поддержки допинга, а есть только борьба с ним. Он добавил, что новая система контроля за допингом, создаваемая на базе МГУ, должна быть максимально строгой и эффективной.

«Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет», – пояснил президент.

Напомним, комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена в прошлом году опубликовала два разгромных доклада о допинге в российском спорте. По мнению агентства, допинг в России поддерживается на государственном уровне. После этого началась массовая дисквалификация российских спортсменов и лишение их медалей. Впрочем, в конце февраля в WADA признали, что в отчёте во многих случаях не было приведено достаточно доказательств о причастности спортсменов РФ к нарушению антидопинговых правил.

Агентство новостей «Между строк»