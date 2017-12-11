Путин присудил Людмиле Алексеевой премию за достижения в правозащитной деятельности

Президент России присудил государственную премию за достижения в области правозащитной деятельности главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

Людмила Алексеева в 1976 году стала одним из учредителей Московской Хельсинкской группы в СССР, год спустя под угрозой ареста ей пришлось эмигрировать в США. В эмиграции она вела программы о правах человека на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки» и продолжала заниматься правозащитной деятельностью.

В июле Алексеевой исполнилось 90 лет, Путин лично поздравил её с юбилеем и поблагодарил правозащитницу за её деятельность.

Премию за достижения в области благотворительности присудили Владимиру Вавилову — главе Регионального общественного фонда помощи детям, больным лейкемией, в Татарстане.

В 2016 году премию в области правозащитной деятельности Путин присудил исполнительному директору международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавете Глинке. В конце декабря 2016 года она погибла в результате авиакатастрофы Ту-154 Минобороны в Чёрном море.