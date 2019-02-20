Путин предложил ввести ипотечные каникулы для лишившихся дохода граждан

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести дополнительные гарантии — ипотечные каникулы — для граждан, которые лишились дохода.

«Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы — отсрочку по платежам граждан, которые лишились дохода», — сказал Путин.

Он отметил, что таким образом гражданам будет предоставлена возможность «сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее».

«В жизни может случиться всё и бывает всё — и потеря работы, и тяжёлые болезни. И в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело, да и бессмысленно это даже с экономической точки зрения», — подчеркнул глава государства.

Он считает при этом, что граждане, берущие ипотечные кредиты, тем не менее должны проявлять ответственность и просчитывать все последствия.

Также Путин попросил ЦБ и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрофинансирования.