Экономика

Путин предложил ввести ипотечные каникулы для лишившихся дохода граждан

20.02.2019 15:09
Путин предложил ввести ипотечные каникулы для лишившихся дохода граждан

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести дополнительные гарантии — ипотечные каникулы — для граждан, которые лишились дохода.

«Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы отсрочку по платежам граждан, которые лишились дохода», сказал Путин.

Он отметил, что таким образом гражданам будет предоставлена возможность «сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее».

«В жизни может случиться всё и бывает всё и потеря работы, и тяжёлые болезни. И в этой ситуации загонять человека в тупик последнее дело, да и бессмысленно это даже с экономической точки зрения», подчеркнул глава государства.

Он считает при этом, что граждане, берущие ипотечные кредиты, тем не менее должны проявлять ответственность и просчитывать все последствия.

Также Путин попросил ЦБ и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрофинансирования.

«Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов», сказал Путин.

Фото: РИА Новости
Copyright
Telegram mstrok.ru