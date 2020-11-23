Путин повысил НДФЛ для состоятельных россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан. С января 2021 года с ежегодных пяти и больше миллионов рублей они будут платить 15%, сообщает РИА Новости.

Мера коснётся периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). При этом она не распространится на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг) и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Они по-прежнему будут облагаться по ставке 13%.

В ближайшие три года новый порядок взимания НДФЛ должен принести бюджету около 190 миллиардов рублей. Вырученные средства направят на лечение детей с редкими тяжёлыми заболеваниями.