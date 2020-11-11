Госдума повысила ставку НДФЛ на доходы более 5 млн рублей

Депутаты Государственной думы России в третьем, окончательном чтении приняли закон о новом порядке взимания НДФЛ. Теперь ежегодный доход до 5 млн рублей будет облагаться налогом по ставке 13%, а доход, превышающий 5 млн рублей, — по ставке 15%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Новый порядок взимания НДФЛ распространяется на зарплаты, дивиденды от акций и доходы от ценных бумаг. Согласно подсчётам правительства, увеличение налоговой ставки до 15% в 2021 году принесёт в госбюджет дополнительные 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд рублей, по итогам 2023 года — 68,5 млрд рублей.