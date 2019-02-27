Путин поручил правительству ввести квотирование выбросов в Нижнем Тагиле и ещё 11 городах

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, сообщается на сайте главы государства. В числе прочих мер правительству поручено принять необходимые действия для улучшения экологии в наиболее загрязнённых городах России.

«Совместно с Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года федерального закона, предусматривающего применение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, в первую очередь в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите», — говорится в документе.

Идея закона о квотировании выбросов, предполагающего применение сводного расчёта предельно допустимых выбросов при контроле экологической ситуации в регионе, а также возможность региональным властям устанавливать нормы выбросов ниже нижнего предела, появилась после заседания Госсовета в 2016 году. Владимир Путин дал поручение разработать и принять соответствующий закон, однако проект не прошёл согласование в Минприроды. После этого закон дорабатывали в федеральном ведомстве, но его дважды «заворачивало» правительство России. Отмечалось, что против закона действует сильное промышленное лобби.

Напомним, Владимир Путин включил в майские указы Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил и ещё девять городов с требованием снизить там выбросы на 20% до 2024 года.