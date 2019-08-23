Путин поручил подготовить «симметричный ответ» на испытание США крылатой ракеты

Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности потребовал от Минобороны, МИД и других профильных ведомств подготовить «симметричный ответ» на испытания США крылатой ракеты впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается на сайте Кремля.

«Поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа», — сказал Путин.

США провели запуск крылатой ракеты радиусом действия 500 километров 18 августа. ДРСМД запрещал испытания подобных ракет, однако 2 августа договор между Россией и США официально прекратил действовать.

Путин подчеркнул, что испытания спустя 16 дней после расторжения договора показывают, что они «не были импровизацией, а стали очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий».

«Всё это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы Соединённых Штатов: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракет», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия «никогда не хотела, не хочет и не будет втягиваться в затратную, разрушительную для экономики гонку вооружений», однако будет обеспечивать свою безопасность.

США ранее обвиняли Россию в нарушении ДРСМД и в феврале объявили о приостановке исполнения договора. Позже с таким же заявлением выступила Россия.