Путин поручил определить национальные цели развития России

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации определить и разработать национальные цели развития страны до 2024 года, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Как следует из документа, в число национальных целей входят рост населения и повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. Уровень бедности в стране должен снизиться вдвое, а уровень жизни повышен.

Согласно поручению, необходимо создать условия для самореализации граждан. Улучшение жилищных условий не менее чем пяти миллионов семей ежегодно также определено как национальная цель. Кроме того, Россия должна войти в число пяти крупнейших мировых экономик мира, а темпы экономического роста страны должны превысить мировые.

Ответственным за разработку проекта указа, определяющего национальные цели, назначен руководитель администрации президента Антон Вайно, он должен представить его к 15 апреля 2018 года.

Ранее эти поручения были озвучены в ходе послания Путина Федеральному Собранию, которое состоялось 1 марта. Президент также заявлял о необходимости обеспечить рост ВВП на душу населения, увеличение расходов на строительство дорог и снижение ставки по ипотеке до 7% годовых.