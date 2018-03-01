Путин пообещал увеличить ВВП в полтора раза к середине 2020-х годов

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна оказаться в числе пяти крупнейших экономик в мире и увеличить внутренний валовый продукт в полтора раза к середине 2020-х годов.

Выступая с посланием к Федеральному собранию, глава государства подчеркнул, что эта задача является трудной и амбициозной.

Согласно прогнозу Банка России, рост ВВП в 2018 году составит 1,5–2%. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП на 1,7%.

В 2003 году Владимир Путин поставил задачу удвоения ВВП в ближайшие десять лет. В 2015 году Кремль заявил, что задача была «фактически выполнена».