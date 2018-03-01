Путин назвал «тяжёлую болезнь» и главную угрозу для России 

Президент России Владимир Путин выступает с оглашением послания Федеральному собранию в Большом Манеже, сообщает «Газета.ру». В ходе оглашения послания глава государства назвал главную угрозу для России.

«Отставание — главная угроза для России. Отставание — наш враг, оно как тяжёлая болезнь», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что такую ситуацию необходимо переломить и призвал обеспечить для этого «созидательную мощь».

«Отставание неизбежно ведёт к размыванию человеческого потенциала, а в конечном итоге — к утрате суверенитета страны», — отметил он.

Президент также заявил, что изменения в мире носят цивилизационный характер и призвал «сконцентрировать все ресурсы, все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного результативного труда».