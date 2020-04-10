Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за россиянами на карантине

Президент России Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять «дополнительные меры» по соблюдению карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусной инфекцией, со ссылкой на сайт Кремля пишет «Интерфакс».

Кроме того, МВД и Росгвардии поручено принять дополнительные меры «по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях», участвующих в борьбе с распространением коронавируса в России, а также на прилегающих к ним территориях.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 15 апреля, а после этого его необходимо предоставлять еженедельно.

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