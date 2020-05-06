Путин поручил губернаторам за «ближайшие дни» выработать схемы смягчения ограничений

Президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами заявил, что главы регионов, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, должны будут за ближайшие дни выработать схему действий по выходу из режима самоизоляции после 11 мая, пишет «Интерфакс».

При этом президент подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в регионах развивается по-разному и где-то можно будет смягчать ограничения, а где-то, возможно, наоборот — ужесточать.

«Любая поспешность в снятии ограничений может обернуться откатом назад, нельзя забегать вперёд», — заявил глава государства.

Президент напомнил губернаторам и министрам, что цена ошибок высока — это безопасность здоровья и жизни людей.

Напомним, глава Минздрава Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что распространение коронавируса в России ещё не перешло на стадию плато.

«Я думаю, что на вопрос "плато или не плато" тут ответ простой, поскольку прирост идёт ежедневный, я думаю, что это пока не плато. Причём нельзя говорить о том, что плато будет одновременно во всех регионах», — сказал Мурашко.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».