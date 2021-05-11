Путин поручил главе Росгвардии изменить правила оборота гражданского оружия после стрельбы в Казани

Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешённых к гражданскому обороту, сообщил «Дождю» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Согласно поручению, новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, должно быть разработано с учётом того, что использовал стрелявший в казанской школе. Путин также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Песков также сообщил, что в Казань направили самолёт МЧС с медиками, психологами и необходимым оборудованием на борту.

Напомним, в результате стрельбы в казанской школе № 175 утром 11 мая погибли восемь человек, данные подтвердили в мэрии Казани. В то же время президент Татарстана подтвердил гибель семи человек. Ранее сообщалось об 11 погибших — 10 школьниках и одном учителе. Стрелком оказался 19-летний ученик колледжа, несколько лет назад закончивший школу. Глава Татарстана заявил, что оружие на него было зарегистрировано официально.