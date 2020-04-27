Путин поручил до 15 мая выделить регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан и экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая выделить регионам дополнительно 200 млрд рублей для поддержки граждан и предприятий, пострадавших из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

«Предоставить бюджетам субъектов РФ на обеспечение их сбалансированности дополнительную финансовую поддержку в размере 200 млрд рублей в целях финансирования мероприятий по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов, в том числе мероприятий, самостоятельно реализуемых субъектами РФ в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»,— указано в поручении главы государства.

Напомним, президент предложил направить регионам дополнительную помощь 15 апреля. Правительство уже приняло два пакета мер государственной поддержки экономики, пострадавшей от введённых из-за пандемии ограничений. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин объявил о подготовке к принятию третьего экономического пакета.

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