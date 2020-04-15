Путин выделит регионам 200 млрд рублей дополнительной помощи

Президент Владимир Путин во вступительном слове перед совещанием с правительством пообещал направить в регионы 200 млрд рублей дополнительной помощи для обеспечения сбалансированности их бюджетов, а также предоставить малому и среднему бизнесу прямую «безвозмездную» помощь от государства — деньги можно будет направить, в частности, на зарплаты. Единственное условие получения помощи для малого и среднего бизнеса, по словам Путина, — сохранение не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. Кроме того, президент предложил выделить бизнесу кредиты на выплату зарплат в апреле — мае, деньги будут выделяться из расчета 12,1 тысячи рублей на сотрудника. Также Путин заявил, что не менее 75% объёма зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.

В числе прочих мер президент предложил доработать список стратегических предприятий на основе внятных критериев, в перечень наиболее пострадавших отраслей добавить компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, кроме того, направить на поддержку авиационных компаний 23 млрд рублей.

Путин попросил правительство, бизнес-объединения и регионы постоянно оценивать ситуацию в экономике, готовить новые меры.

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