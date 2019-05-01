Президент России Владимир Путин подписал закон о «суверенном Рунете», сообщает РИА Новости. Он направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его нормальному функционированию из-за рубежа. Закон вступит в силу в ноябре. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имён заработают с 1 января 2021 года. Затраты на исполнение закона правительство предварительно оценивает примерно в 30 млрд рублей.

Документ был опубликован сегодня, 1 мая, на официальном портале правовой информации. Согласно ему, будут внесены изменения в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При Роскомнадзоре планируется создать центр мониторинга и управления сетью, который и обеспечит доступность услуг связи в России при возникновении экстраординарных ситуаций. Информацию госорганов и госпредприятий в интернете дополнительно защитят шифрованием. Требования к работе точек обмена трафиком определит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по согласованию с ФСБ.

Напомним, ранее закон об изоляции Рунета одобрил Совет Федерации.