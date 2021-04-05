Путин подписал закон о просветительской деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, просветительскую деятельность, осуществляемую вне рамок образовательных программ, нельзя использовать для разжигания розни, в том числе через распространение недостоверных сведений об «исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов».

Просветительской деятельностью теперь смогут заниматься только люди и организации, получившие разрешение у властей. Кроме того, для заключения договоров с иностранцами образовательным организациям нужно будет получать одобрение Минобрнауки или Минпросвещения.

Ранее, 16 марта, законопроект в третьем чтении приняла Госдума, а затем одобрил Совет Федерации. Вступит в силу закон 1 июня 2021 года.

Против законопроекта выступал президиум Российской академии наук, который утверждал, что он затормозит популяризацию науки, а также Счётная палата. Петицию на Change.org против поправок подписали более 230 тысяч человек.