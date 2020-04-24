Путин объявит о продлении режима самоизоляции в течение недели

Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом России Владимиром Путиным, будет действовать ещё неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении ещё есть, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что ещё фактически неделю действует этот режим, поэтому неделя ещё впереди есть», — сказал он.

Ранее стало известно, что жёсткий пропускной режим, введённый в Москве, будет продлён до 1 мая. Также введение пропускного режима ожидается в регионах — в частности, в Свердловской области строгий пропускной режим будет введён с 1 по 10 мая.

«В тех муниципалитетах, где ситуация по коронавирусу неблагополучна, а это Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, другие территории, планируется введение документов, обосновывающих необходимость нахождения людей на улице», — заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

За последние сутки в России подтверждено 5849 случаев новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2697 (46,1%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 68 622 заболевших в 85 регионах.

По последним данным, в Свердловской области за сутки официально подтвердились 33 новых случая коронавируса — новые заболевшие были выявлены в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхнем Дуброво, Полевском и Красноуфимске. Общее число заболевших в области — 304 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».