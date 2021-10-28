​​​​​​​Путин назначил на пост детского омбудсмена сенатора Марию Львову-Белову

Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать уполномоченной по правам детей, она согласилась, указ о назначении опубликован на сайте Кремля.

Львова-Белова замужем за священнослужителем Павлом Когельманом, она — многодетная мать и воспитывает пятерых родных детей, четверых приёмных и ещё для 13 недееспособных людей старше 18 лет выступает опекуном. Путин отметил её большой семейный и общественный опыт.

В Совете Федерации Львова-Белова представляла Пензенскую область, в Пензе она начала свою общественную деятельность — помогала детям, от которых отказались родители. Она работала вместе с прежним детским омбудсменом Анной Кузнецовой и является крёстной матерью одного из её детей.

Львова-Белова была членом Общественной палаты Пензенской области и была одним из руководителей местного штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). В 2020 году стала одной из победительниц кремлёвского конкурса «Лидеры России». В Совете Федерации Львова-Белова стала соавтором трёх законопроектов, один из них — о праве бесплатного нахождения одного из родителей в больнице вместе с ребёнком.

Ранее пост детского омбудсмена занимала Анна Кузнецова, она перешла на работу в Госдуму — она также многодетная мать и замужем за священнослужителем.