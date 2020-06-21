Путин: Надбавки медикам за работу с заболевшими COVID-19 будут выплачиваться до конца лета

Владимир Путин заявил о необходимости сохранить в июле и августе дополнительные выплаты для медиков, которые работают с больными коронавирусом пациентами.

По словам главы государства, надбавки нужно будет учитывать при расчёте отпускных, вне зависимости от того, когда медработник уйдёт в отпуск, поскольку многим врачам придётся отложить летний отдых из-за эпидемии.

Кроме того, президент пообещал наградить «наиболее достойных, отличившихся» медиков орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, которые были учреждены 19 июня.