«Пуля пока на месте»: раненному в голову ребёнку из Нижнего Тагила сделали операцию

Семилетнему мальчику из Нижнего Тагила, в голову которого попала пуля из пневматического оружия, провели операцию в ДГКБ № 9 Екатеринбурга: ему обработали повреждения, сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Татьяна Ауст.

«Состояние ребёнка остаётся тяжёлым. Операция, в ходе которой была проведена обработка повреждений, в девятой больнице завершена. В течение 7–10 дней ребёнок будет находиться под медикаментозной седацией в отделении реанимации и будет делаться всё возможное для сохранения его жизни», — рассказала Татьяна Ауст.

При этом она отметила, что пулю из головы врачи ещё не извлекли.

«Она находится рядом с жизненно важными центрами головного мозга, и любые попытки извлечь её могут привести к гибели мальчика. Поэтому пуля пока на месте. Сам мозг значительно повреждён, ребёнок находится в состоянии комы», — сообщила она.

Напомним, мальчику прострелили голову 4 августа в коллективном саду НТМК № 7 в Нижнем Тагиле. По сведениям полиции, рядом с местом, где играли дети, в тот вечер стрелял по банкам 35-летний Александр, житель Рудника им. III Интернационала. Позже он был задержан сотрудниками полиции, у него изъяли две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger и 10 металлических пуль.

По факту инцидента сотрудники отдела полиции № 19 ОМВД Нижнего Тагила возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Позже было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).