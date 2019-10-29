Прядущий мизгирь, космолёт «Буран» и «Звёздные войны». Мэрия Нижнего Тагила показала, как будет выглядеть ледовый городок

На сайте госзакупок администрация Нижнего Тагила разместила аукцион на строительство ледовых городков. Начальная стоимость контракта составила 12,1 миллиона рублей. Темой новогодних городков в Нижнем Тагиле в этом году, напомним, станет космос и произведение «Незнайка на Луне» Николая Носова. Согласно техзаданию, скульптуры и горки изо льда должны появиться на трёх площадках, среди которых Театральная площадь, Театральный сквер, площадь Молодёжи.

В пояснительной записке говорится, что рядом с центральной елью расположатся фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символы года «Крыса» (по восточному календарю) и «Прядущий мизгирь — паук» (по древнеславянскому календарю). В центральной части городка появятся аттракционы «МКС», горки «Буран» и «Чёрная дыра», лабиринт «Солнечная система», фигура для фотографирования «Первый космонавт» и ледяные фигуры по сюжету киноэпопеи «Звездные войны».

Композиция на площади Молодёжи перед КДК «Современник» будет посвящена героям Николая Носова — Незнайке и его друзьям.

Подрядчик будет определён 6 ноября. Работы должны начаться сразу после заключения контракта. Приёмка объектов запланирована на 25 декабря 2019 года. Ледовый городок простоит до 25 января 2020 года, после чего будет демонтирован.